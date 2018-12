N-VA wil extra controles op vissen in Ronde Kom CDR

18 december 2018

09u08 1

N-VA-raadslid wil extra controles op het vissen in de Ronde Kom. Bovendien wil hij dat de blauwe zone er aangepast wordt zodat er zich geen problemen meer voordoen bij viswedstrijden. “ “Veel amateurvissers klagen over het feit dat veel - voornamelijk - buitenlanders in de Ronde Kom vissen zonder een visverlof en een bijzondere toelating, dat ze de vissen voor consumptie meenemen en dat ze zich soms agressief opstellen. Hierdoor zouden verschillende Roeselaarse vissers ondertussen niet meer durven of willen vissen aan de Ronde Kom”, stelde Vermeulen tijdens de gemeenteraad. “Daarnaast werd ik voorbije maanden enkele keren aangesproken door Roeselaarse amateurvissers over de parkeerproblemen die ze ervaren nabij de Ronde Kom. Er worden regelmatig wedstrijden georganiseerd, maar die zijn niet in twee uur afgelopen. Veel vissers zouden al een boete gekregen hebben omdat ze in deze blauwe zone langer dan twee uur hebben geparkeerd. Een alternatieve parkeeroplossing voor de amateurvissers bestaat er niet in deze buurt. Daarom vraag ik een striktere controle bij de mensen die vissen, en dat de parkeertijd bij een wedstrijd uitgebreid wordt tot vier uur.” Schepen Griet Coppé (CD&V) laat weten dat de Ronde Kom verpacht is aan de visclub. “We gaan met hen in overleg om het eerste punt positief te benaderen. Inzake het parkeren kan je op amper 250 meter van de Ronde Kom terecht op de Moermanparking. De blauwe zone aanpassen is dus niet nodig.”

