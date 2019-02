N-VA wil dat ‘buitenlandse’ winkels taalwetgeving naleven CDR

26 februari 2019

N-VA vindt het niet kunnen dat heel wat winkels die zich op mensen van vreemde herkomst hun laars lappen aan de wettelijke spelregels en meer bepaald aan de taalwetgeving. “De voorbije jaren zagen we winkels verschijnen die inspelen op de aanwezigheid van mensen met een vreemde afkomst of een bepaald geloof. Poolse supermarkten in de Noordstraat en aan het de Coninckplein, een Aziatische supermarkt nabij de Rolariusweg , een Roemeense winkel in de Rijselstraat en recent nog de halalsupermarkt aan het station”, aldus fractieleider Brecht Vermeulen. “Een belangrijk deel van hun beoogde klanten behoort tot de doelgroep van mensen van een bepaalde vreemde origine, maar uiteraard wordt anderen de toegang niet ontzegd. Westellen echter vast dat de meeste personeelsleden in de Poolse supermarkten en winkels, vooral bij de afdeling vleesproducten en verse voeding, het Nederlands niet machtig zijn. Alle producten zijn ook in Polen aangekocht en beschikken over etiketten die in het Pools zijn. In de Aziatische supermarkt is een Nederlandstalig etiket op de producten gekleefd in het geval de etiketten niet Nederlandstalig zijn en in de halalsupermarkt zouden ook niet-Nederlandstalige etiketten te vinden zijn. Dat is tegen de wet. Die zegt dat een aantal verplichte vermeldingen op de verpakking of het etiket van voedingsmiddelen moet staan. Overeenkomstig de wet van 24 januari 1977 moet deze informatie worden gegeven in de taal of talen van het grondgebied waar het product wordt verkocht. Bij ons is dit het Nederlands.” Burgemeester Kris Declercq (CD&V) beaamt dat de wet gevolgd moet worden “Het federaal agentschap voor voedselveiligheid is bevoegd om dit te controleren. Het is aan hen om ter plaatse te gaan. Samen met de politie kunnen we die vragen om controles te doen. We zullen de melding doorgeven.” Vermeulen hoopt dat de stad zelf ook sensibiliserend optreedt.