N-VA strikt Dieter Carron 20 juni 2018

Nadat vader en dochter Philip en Annelies Carron afhaakten als kandidaat voor Open Vld voor de gemeenteraadsverkiezingen, duikt hun respectieve zoon en broer Dieter Carron (31) nu op de lijst van N-VA op. Hij krijgt er de 38e plek. "Bij ons thuis was aan politiek doen de normaalste zaak en de liberale gedachte werd ons met de paplepel ingegeven", zegt de vastgoedmakelaar. "Ik ben altijd bijzonder ondernemend geweest. Ik ben dus een doe-mens en ik wil vooral niet aan de zijlijn staan. Het modern Vlaamse, democratische en liberaal-conservatieve gedachtengoed van de N-VA sluit het best aan bij mijn eigen politieke voorkeur." Lijsttrekker Bart Delaere noemt Dieter een aanwinst. "Hij is een ondernemer die met hard werken al heel wat heeft gerealiseerd en ook met beide voetjes op de grond blijft. Door zijn familiale achtergrond weet hij wat het betekent om zich in te zetten voor de lokale politiek. Zijn interesse voor N-VA Roeselare is altijd groot geweest." Prioriteit voor Dieter zijn de Beverse senioren. "Beveren heeft geen woonzorgcentrum. Het gezegde een oude boom verplant men niet is momenteel niet van toepassing voor hen en dat is ongehoord." (CDR)