N-VA Roeselare schenkt ‘Leeuwenhart’ aan vzw De Kerit CDR

20 januari 2019

N-VA Roeselare organiseerde de arrondissementele nieuwjaarsreceptie van het arrondissement Kortrijk – Roeselare – Tielt in de foyer van Eventhal Schiervelde. Eregast was ex-federaal minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon. Tijdens de receptie reikte N-VA Roeselare ook hun ‘Leeuwenhart’ uit. Jaarlijks geven ze zo een maatschappelijke organisatie financieel een duwtje in de rug en prijzen ze hen voor hun inzet. Het ‘Leeuwenhart’ ging deze keer naar VZW De Kerit. Het decanaal armoedeproject, gevestigd in site De Bremstruik in de Arme Klarenstraat, vierde in 2018 haar tienjarig bestaan. Zij ontvingen een cheque van 750 euro ter ondersteuning van hun werking.