N-VA pleit voor heropenen Trakelweg en fietstunnel onder het spoor 22 maart 2018

02u41 0

N-VA Roeselare kan niet lachen met de onveilige situatie voor het fietsverkeer aan de Bruanebrug ten gevolge van werken aan de Bruanebrug.





"Dit is natuurlijk een tijdelijke situatie die grotendeels veroorzaakt wordt door de werken aan de Schaapsbrug. Maar had de meerderheid enkele jaren geleden de juiste beslissingen genomen om het fietsend verkeer aan het rondpunt bij de kop van de vaart om te leiden, dan kenden we dit probleem vandaag niet", stelt N-VA voorzitter Bart Delaere. "Wij willen geen halve oplossingen maar een oplossing voor veilig fietsen en een oplossing voor een werkbare situatie voor de bedrijven bij de kop van de vaart. Daarom vestigen wij opnieuw de aandacht op onze eerdere, realistische voorstellen. Wij vragen het afgesloten deel van de Trakelweg ter hoogte van de Kop van de Vaartweer open te maken en een fietstunnel onder de spoorweg, van de Leenstraat naar de Spanjestraat. Dit moet de veiligheid van de fietsers verhogen en het fietsverkeer verminderen aan het rondpunt bij de Kop van de Vaart." (CDR)