N-VA opent nieuw secretariaat 07 februari 2018

Vorige week heeft de Roeselaarse N-VA in aanwezigheid van minister-president Geert Bourgeois haar nieuwe secretariaat geopend in de Zuidstraat 21. "We hebben een secretariaat met een bijzonder huiselijke sfeer gecreëerd en onze deur staat open voor iedereen", aldus voorzitter Bart Delaere. "Het is een plaats waar onze mandatarissen en bestuursleden de Roeselarenaars in een aangenaam kader kunnen ontvangen en bijstaan." Het secretariaat is open van maandag tot vrijdag van 10 tot 12 uur. Buiten die uren wordt op afspraak gewerkt. (SVR)