N-VA-kopman zegt politiek vaarwel: "Meer uitdagingen in het bedrijfsleven" CDR

01 december 2018

08u41 0 Roeselare De Roeselaarse N-VA-kopman Bart Delaere (41) stopt met politiek.

De Beitemse bedrijfsleider werd eind 2017 nog bijzonder verrassend aangekondigd als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij kreeg 2.197 stemmen achter z'n naam, maar N-VA verloor vijf zetels. Ze blijft de grootste oppositiepartij, maar zal het zonder Delaere moeten doen. Hij zal niet zetelen in de gemeenteraad en geen enkele mandaat opnemen voor N-VA Roeselare. "Ik had enorm veel zin om voort te doen in de politiek, maar soms moet je keuzes durven maken. Ik had met N-VA Roeselare de bedoeling om de komende zes jaar mee te besturen en het beleid mee te bepalen. Met een jong en dynamisch team wilden we zaken veranderen en onze stad vers bloed geven. Dat is helaas niet gelukt. N-VA maakt weer deel uit van de oppositie en dat zet aan tot nadenken en tot het bekijken van alle kansen", zegt hij. "Het is nooit de bedoeling geweest een mandaat op te nemen als ik daarmee geen meerwaarde kan bieden. Vanuit de oppositie wordt dat heel moeilijk. In het bedrijfsleven daarentegen zie ik de komende jaren veel meer uitdagingen, die mij dat noodzakelijke gevoel wel zullen geven. Ik heb alle vertrouwen in mijn vervanger, Bart De Meulenaer." Het voorzitterschap van N-VA Roeselare wordt ad interim overgedragen aan ondervoorzitter Chris Deneir. (CDR)