N-VA ‘beboet’ fietsers zonder licht CDR

07 januari 2019

16u04 0

Gemeenteraads- en bestuursleden van N-VA Roeselare hebben deze ochtend op het Polenplein en de Botermarkt een sensibiliseringsactie georganiseerd tegen fietsen in het donker zonder fietslicht. De N-VA’ers probeerden de fietsers te doen stoppen en gaven hen daarna een officieus proces-verbaal van waarschuwing. N-VA vindt dat er te weinig wordt opgetreden tegen fietsen zonder licht. “We willen dat de politie meer acties houdt om dit gevaarlijk fenomeen in te dammen”, zegt fractieleider Brecht Vermeulen. “In een eerste fase moet ze sensibiliseren door fietsers op hun inbreuken te wijzen. Nadien, in een tweede fase, moet ze fietsers effectief beboeten. Niet één keer per jaar, maar minstens drie keer per jaar. Alleen door herhaling en een groter risico op boetes zal het gedrag veranderen. Met een laks beleid zal alles bij het oude blijven. Moeten we echt wachten tot er weer een ernstig slachtoffer valt?”