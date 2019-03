Muzikaal koppel verruilt Eethuis De Zoete Inval op Grote Markt voor Bistro Belle Vue aan Stationsplein: “Wij willen hier ambiance brengen” Charlotte Degezelle

18 maart 2019

16u59 0 Roeselare Claudia Vandamme en Guido Demuynck, gekend als het zangduo Twilight, sloten Eethuis De Zoete Inval op de Grote Markt maar laten direct opnieuw van zich horen via Bistro Belle Vue op het Stationsplein. Daar baten ze voortaan ook twee feestzalen uit waar ze elke tweede donderdag van de maand zelf op het podium staan, maar ook andere artiesten aan bod laten komen.

Ze traden als Twilight op tijdens de parkconcerten en de Batjes, vulden probleemloos CC De Spil, brachten cd’s uit,… De liefde voor muziek is groot bij Claudia Vandamme en Guido Demuynck. Maar in 2013 verloren ze hun hart ook deels aan de horeca. In maart van dat jaar opende het koppel Eethuis De Zoete Inval op de tweede verdieping van Galerij De Meester op de Grote Markt. Twee weken terug verlieten ze die stek. “En dat door één grote reden: het ontbreken van een lift”, vertellen Guido en Claudia. “Hierdoor was ons eethuis niet voor iedereen toegankelijk en steeds meer mensen spraken er ons op aan. We waren al een tijdje aan het rondkijken naar een nieuwe locatie en vonden hier op het Stationsplein de perfecte plek.”

De Zoete Inval is niet meer, maar voortaan runnen Claudia en Guido Bistro Belle Vue. Dit op de locatie waar in 2017 Bistro Majé de deuren sloot. Je kan er terecht voor tea-room, tapas, lunch, diner en in de zomer zelfs voor ontbijt. “Ik wou absoluut een feestzaal bij de zaak”, zegt Guido. “Hier hebben we er zelfs twee naast de bistro. De ene heeft een capaciteit van 50 personen, de andere van 100 personen. Wij denken er nu al aan om op termijn van beide zalen misschien één te maken.”

Twilight live

De feestzalen worden, met of zonder catering en met een voordeeltarief voor verenigingen, verhuurd voor babyborrels, verjaardagsfeestjes, jubilea, vergaderingen,…”Maar wij treden er zelf ook op”, gaat Claudia verder. “Elke tweede donderdag van de maand voorzien we er met Twilight live muziek uit de jaren ’60,’70,’80 en ’90. De inkom is gratis, maar we bieden ook de combinatie met een driegangenlunch aan. Reserveren hiervoor is wel noodzakelijk. Verder willen we in de zaal thema-avonden organiseren en boekten we al andere zangers voor de derde zondag van oktober en november. We willen onze activiteiten beetje per beetje opbouwen. Ook een busreis richting een kerstmarkt in december zit in de pijplijn en op termijn denken we zelfs aan een groot evenement op het Stationsplein. We willen hier echt ambiance brengen.”

Tot slot nog dit. De komende jaren staan er nog enkele veranderingen op stapel op het Stationsplein. Zo diende Bouwgroep Vanhosta uit Knokke-Heist een aanvraag tot omgevingsvergunning in voor de sloop van de leegstaande horecazaak Dreams, beter gekend als de vroegere Peegie of X-otic. Zij willen op die plek een appartementsgebouw optrekken. Conbevo bvba uit Afsnee heeft daarentegen een vergunning op zak om het verloederde pand en het naastliggende terrein op de nummers 22 en 23 aan te pakken. Bedoeling is om de historische gevel te bewaren en te renoveren. Er achter wil de bouwheer vijf nieuwe appartementen en een kantoorruimte op het gelijkvloers creëren.