Musik am Bahnhof vult leegte van parkconcerten 20 juni 2018

In de zomer van 2012 vond de laatste editie van de parkconcerten plaats in het stadspark. Nu komt de vzw Shopping & Centrum Roeselare, op aangeven van Mario Margodt van Popcorn Music en met de steun van Stad Roeselare, met een waardig alternatief: wekelijkse gratis concerten op het Stationsplein. Dit onder de noemer Musik am Bahnhof. "Nu het station en haar omgeving eindelijk volledig in het nieuw zit, is het tijd om ook deze kant van het Stationsplein nieuw leven in te blazen en de mensen naar hier te lokken", vertelt Mario. "Vandaar het idee om hier een opvolger van de parkconcerten te starten." Mario zocht een samenwerking met de vzw Shopping & Centrum Roeselare die onmiddellijk te vinden was voor het idee. "We kozen voor de woensdagavonden vanaf 11 juli tot en met 15 augustus", zegt Rik Vannevel. "Kwestie van op een muzikale manier de week in twee te breken. Voor de programmatie gingen we resoluut voor kwaliteit, maar ook een aanbod waar iedereen z'n gading in vindt. Van heavy blues met stoner door Stone, 70's klepper Irish Coffee, de alternatieve covers van Yip, blues door de Chicken Heads featuring Marino Noppe en het kwetsbare Neander. Gezelligheid is het codewoord." De optredens starten om 20 uur maar vanaf 18 uur zorgt een dj al voor sfeer. "Grote troef van de locatie is trouwens de ondergrondse parking."





(CDR)