MSKA wint provinciale wedstrijd 'WO I in de klas' 19 juni 2018

De provincie West-Vlaanderen organiseerde dit schooljaar een wedstrijd voor klasprojecten rond de eerste wereldoorlog. Het MSKA nam deel met 'Naar de eeuwige vrede', waarbij de derde graad ASO werkte aan meerdere projecten met de nadruk op de actualisering van de oorlogsproblematiek: filosofische lezingen, een poëtisch filmessay geïnspireerd door Erasmus engedichten op de Oude Stedelijke Begraafplaats. De leerlingen droegen ook bij aan de expo "love, not war" begin mei in Galerie Blomme. Het project werd bekroond met de eerste prijs. De jury sprak over "een zeer coherent project met veel externe partners en veel uitstraling buiten de school, inhoudelijk erg sterk".





(CDR)