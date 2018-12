MSKA loopt voor het goede doel CDR

06 december 2018

De leerlingen van MSKA Campus Groenestraat toonden zich vandaag van hun meest sportieve kant tijdens de Run for Life. Deze actie in het kader van de Warmste Week is ten voordele van TEJO Roeselare, die gratis therapeutische ondersteuning biedt aan jongeren. “Alle leerlingen liepen minstens een kwartier op een parcours over het schooldomein”, vertelt leerkracht Andy Vandenberghe. “Ze lieten zich sponsoren door ouders, vrienden, mensen uit hun omgeving,… Ook een aantal leerkrachten liepen mee. Langs deze weg verzamelden we al 1.500 euro.”

Maar TEJO mag nu al op meer geld rekenen, want de Run for Life kadert in een hele reeks acties van het MSKA voor Music for Life. De school organiseert ook een gadgetverkoop, een pop-upbar in beide campussen, een voetbalmarathon en een camping for life met een fuif.