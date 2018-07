MSKA bouwt nieuw sportcentrum NIEUWBOUW MOET ANTWOORD BIEDEN OP TOENEMEND AANTAL OPLEIDINGEN CHARLOTTE DEGEZELLE

18 juli 2018

02u26 0 Roeselare MSKA Roeselare bouwt langs de Groenestraat een multifunctioneel sportcentrum dat het op 1 september 2019 in gebruik hoopt te nemen. De nieuwbouw moet onder meer een antwoord bieden op de infrastructuurnoden van de Dansacademie die start in september.

"MSKA is de voorbije jaren geëvolueerd in de richting van een sportschool", vertelt directeur Joeri Manhout. Daarmee verwijst hij naar de opstart van de Voetbalacademie samen met KSV Roeselare, de opties voetbal en wielrennen op school, de richting Lichamelijke Opvoeding en Sport en vanaf september de Dansacademie. "Maar onze infrastructuur is hier niet op voorzien. Daarom hebben we beslist een nieuw multifunctioneel sportcentrum te bouwen. Dat wordt ingeplant langs de Groenestraat, voor het internaat. De vergunning is binnen en begin juli zijn de voorbereidende werken al gestart. Het wordt een sportcentrum en geen sporthal. Dat betekent dat het een samengaan wordt van dansklassen, ruimtes waar onder meer core stability en gevechtstechnieken zullen worden gegeven maar ook van een stille studieplek voor onze sporters. De nieuwbouw wordt heel duurzaam en we hopen die op 1 september 2019 in gebruik te nemen. Het wordt ook een leerproject voor andere leerlingen van de school. Zo zullen onder meer de richtingen hout, schilderen en decoratie, elektriciteit en graphic design betrokken worden in de realisatie."





Dansacademie van start

De opleiding die de school over de streep haalde om te bouwen, is De Dansacademie die in september opstart. Die combineert een kwaliteitsvolle en doorgedreven dansopleiding met alle opleidingen, van ASO tot BSO, die het MSKA aanbiedt en is een nauwe samenwerking met Hypnosis Dance Academy. Die dansschool blijft, ondanks de nieuwbouw op de campus van MSKA, zelf actief vanuit de Abraham Hansstraat en in hun dansstudio's zullen veel lessen van de Dansacademie plaatsvinden.





Nu al succes

"We mogen de Dansacademie nu al een succes noemen", zegt coördinator Steve Burggraeve. "75 jongeren deden audities. Ze kwamen uit Brussel, Hasselt, Gent, Mechelen ... wat toont dat we toch al bekendheid genieten. Een 30-tal jongelui starten in september effectief en iets meer dan de helft gaat op internaat. Het is een mooie mix van leerlingen, jongens en meisjes, uit de studierichtingen Latijn, houtbewerking, kapper ... We hebben leerlingen voor het eerste tot en met het vierde jaar en kunnen deze zomer nog vier wildcards uitdelen. Het is de bedoeling om in het schooljaar 2019-2020 met het vijfde jaar te starten en het schooljaar nadien het zesde jaar. Onze ambitie is groot. Binnen hier en vijf jaar moet de Dansacademie de opleiding zijn in Vlaanderen voor allround commerciële dansers."





Meer op www.dedansacademie.be en www.mskaroeselare.be.