Mr. Gay Belgium 2017 komt op voor Groen 09 juni 2018

Jaimie Deblieck (19), de voormalige Mister Gay Belgium , out zich nu als kandidaat voor Groen. Lijsttrekker en schepen Filiep Bouckenooghe leerde Jaimie kennen vanuit zijn bevoegdheid Gelijke Kansen. "Al snel raakten we aan de praat over de vergroening van de stad, iets waar Jaimie vanuit zijn opleiding groenbeheer een deskundige visie op heeft. Maar even goed zet hij graag een stapje in de wereld en hij wil dat in alle veiligheid doen." Voor Jaimie voelt zijn deelname aan de verkiezingen aan als thuiskomen. "Na een hectisch jaar zou ik best wel wat rust kunnen gebruiken. Maar dat is niet de aard van het beestje. Mijn engagement en enthousiasme zet ik graag ten dienste van Roeselare, de stad van mijn hart, en van Groen, een partij die jonge mensen als ik echt kansen geeft om de stad mee vorm te geven." Zaterdag maakt Groen zijn volledige lijst bekend. (CDR)





