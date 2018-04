MPI GO! Sterrebos verwelkomt nu ook kinderen met gedragsproblemen 21 april 2018

Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V) geeft 18 scholen een gunstig advies om hun programmatie buitengewoon basisonderwijs of buitengewoon secundair onderwijs uit te breiden. Onder hen ook MPI GO! Sterrebos in de Bornstraat die voor het schooljaar 2018-2019 ook type 3 onderwijs, voor kinderen met gedragsstoornissen, zal aanbieden. Op vandaag biedt de school al onderwijs type 2 voor kinderen met een matige of ernstige mentale beperking, type 4 voor kinderen met een motorische beperking en type 9 voor jongeren met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking, aan. (CDR)