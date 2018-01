Mountainbikers en Kronetrappers versmelten tot Wielerclub Oekene 02u39 0

2018 betekent een fusie voor 'De Mountainbikers Oekene' en 'WTC Kronetrappers Oekene vzw' tot 'Wielerclub Oekene vzw'. De fusieclub telt ruim 150 sportende leden. "We hebben gekozen voor een naam die onze verankering met Oekene aangeeft en die verder eenvoudig en duidelijk is: we zijn een wielerclub", vertelt William Cools. "De fusiegesprekken zijn uiterst vlot verlopen, alle bestuursleden kenden elkaar al en we werkten nu en dan al samen. Café 'De platte tube' was reeds een paar jaar de uitvalsbasis voor beide clubs en dit blijft behouden."





"We zijn een club voor recreatieve sporters met een afdeling 'mountainbikers Oekene' (MTB) en een afdeling 'wielertoeristen Oekene' (WT) . Van begin maart tot eind september rijden de wielertoeristen op zondagvoormiddag eigen ritten, de mountainbikers nemen daarentegen wekelijks op zaterdag- en/of zondagvoormiddag deel aan mountainbike/veldtoertochten (VVT) en organiseren jaarlijks een alternatieve Paris-Roubaix voor hun leden. Voor het brede publiek wordt jaarlijks ook een eigen mountainbike/veldtoertocht georganiseerd in Oekene en omgeving." Meer op www.wielercluboekene.be. (CDR)