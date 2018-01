Mountainbike- en wielertoeristenclub fuseren 02u37 0 Roeselare Sinds de jaarwisseling zijn 'De Mountainbikers Oekene' en 'WTC Kronetrappers Oekene vzw' gefusioneerd tot de 'Wielerclub Oekene vzw'.

Beide clubs gebruikten café De Platte Tube al meerdere jaren als uitvalsbasis en werkten eerder af en toe al wat samen. De nieuwe club bestaat uit een MTB-afdeling en een wielertoeristen-afdeling. "Grote voordeel is dat het om een vzw gaat met rechtspersoonlijkheid, waardoor bestuursleden niet persoonlijk aansprakelijk meer zijn. Verder staan we nu met 150 leden een pak sterker in onze schoenen op alle vlakken en kunnen onze leden dus op een betere dienstverlening rekenen. Bovendien hoeven mensen die van beide clubs lid waren nu maar één keer lidgeld meer te betalen. Niets dan voordelen dus", aldus secretaris William Cools. (SVR)