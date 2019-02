Motorrijder zwaargewond bij zware klap op Rijksweg LSI

27 februari 2019

15u00

Bron: LSI 0

Bij een ongeval op de Rijksweg (N36) in Roeselare is woensdag rond 13 uur een 24-jarige motorrijder uit Roeselare zwaargewond geraakt. De man kwam uit de richting van Izegem. In de buurt van de Koestraat draaide een pakjesbezorger met zijn bestelwagen vanop de pechstrook de gewestweg over. Motorrijder Laurens V. knalde met zijn Yamaha tegen de bestelwagen. Door de klap bleef het voorwiel van de motor tussen het achterwiel en het koetswerk van de bestelwagen steken en kraakte af. Een MUG-team diende de eerste zorgen toe, waarna de zwaargewonde motard naar het AZ Delta ziekenhuis werd overgebracht. De N36 van Roeselare richting Izegem bleef door het ongeval afgesloten. Het verkeer kon verder rijden op een rijstrook van de andere richting. Dat veroorzaakte veel file op de drukke gewestweg.