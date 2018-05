Moorslede en nu ook Roeselare in beroep tegen kippenbedrijf 24 mei 2018

Het gemeentebestuur van Moorslede gaat in beroep tegen de beslissing van minister Joke Schauvliege (CD&V) om een milieuvergunning af te leveren aan het kippenbedrijf Sininvest langs de Aardeweg. Ook de buurtbewoners tekenen bij de Raad van State beroep aan. Voor de eerste keer stapt ook het stadsbestuur van Roeselare mee in het verhaal. "Dat is alvast positief", benadrukt schepen van Milieu Ward Gillis (PRO) uit Moorslede. Het pluimveebedrijf bevindt zich op de grens met Beitem-Rumbeke.





Sininvest wil uitbreiden van 112.000 naar 160.000 vleeskippen. Het gaat om een procedureslag die al enkele jaren loopt. Het schepencollege gaf bij elke aanvraag een negatief advies. De gemeente heeft evenwel geen bevoegdheid, want die komt de provincie toe. De provincie weigerde een milieuvergunning af te leveren. De firma tekende beroep aan en kreeg van de minister een milieuvergunning, gekoppeld aan voorwaarden. (DBEW)