Moorseelsesteenweg vanaf vandaag plaatselijk volledig dicht door werken CDR

08 april 2019

De werken in de Moorseelsesteenweg gaan een nieuwe fase in. Na de nutswerken om de kabels en leidingen te vernieuwen en te verplaatsen, starten nu de eigenlijke riolerings- en wegenwerken. Die nieuwe fase focust zich op het stuk van de Moorseelsesteenweg tussen de Dadizeleleenstraat en de Steenovenstraat, zal vermoedelijk duren tot 14 augustus en voor een pak meer verkeershinder zorgen. Tijdens de nutswerken kon het verkeer nog in één richting door de Moorseelsesteenweg, voor de nieuwe fase wordt de Moorseelsesteenweg onderbroken voor alle verkeer. Vanaf de Koestraat worden nu het rijvak en het fietspad aan de kant van brasserie Den Hukker volledig opgebroken. Het rijvak aan de kant van Vanheede blijft behouden voor werfverkeer en buiten de werkuren zullen ook de bewoners tot aan de Steenovenstraat tijdelijk van dit rijvak gebruik kunnen maken. Het doorgaand verkeer richting Izegem en Ledegem moet de omleiding volgen via de Ieperseweg en de Meensesteenweg. Vanaf de Rijksweg tot aan de Steenovenstraat is plaatselijk verkeer toegelaten. Fietsers dienen de omleiding via de Koestraat te volgen.