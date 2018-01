Monopoly Roeselare al 1.500 keer over de toonbank op een week tijd 02u31 0

De verkoop van de Roeselaarse versie van het bordspel Monopoly loopt als een trein. Amper een week na de lancering zijn al 1.500 van de 2.500 exemplaren de deur uit. Geert Omez, zaakvoerder van verdeler AD Delhaize in de Hoogleedsesteenweg is in z'n nopjes. "Het kan niet anders of met kerstavond werd in Roeselare heel veel Monopoly gespeeld", glundert hij. "De vraag is enorm, maar het aanbod uitbreiden is helaas uitgesloten. Spelfabrikant Hasbro heeft niet meer dan 2.500 exemplaren gemaakt voor ons land. Op is dus wel degelijk op." (SVR/CDR)