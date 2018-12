Monografie Isidoor Goddeeris voorgesteld Redactie

02 december 2018

09u28 0 Roeselare In Galerie Gevaert in Zwevezele had de voorstelling plaats van de monografie van kunstenaar Isidoor Goddeeris. De boekvoorstelling ging eveneens gepaard met een tentoonstelling van de beeldhouwer die nog toegankelijk is tot en met 23 december.

Het oeuvre van de in Roeselare geboren kunstenaar is fascinerend en veelzijdig. Dat zei ook gewezen minister van cultuur en Goddeeris-kenner Luc Martens die de vernissage mocht toelichten. Hij werkt met diverse soorten materialen, van cortenstaal tot arduin, van klei, brons tot fragiele stukjes hout en koord. In het voorgestelde boel ‘Ingebeeld’ dat 208 bladzijden telt, worden naast zijn verschillende werken ook atelierfoto’s getoond van de hand van fotograaf Marc De Brée die de kunstenaar gedurende drie jaar volgde. Hij slaagde erin de gevoeligheid en de kracht van het werk van Goddeeris samen te brengen in een monument van een boek. Eind januari 2019 is ‘Ingebeeld’ de ouverture van de nieuwe exporuimte in het Oude Postgebouw van Roeselare. Het boek is te krijgen bij FaBfoundation@gevaertgraphics.be of bij Fnac en kost 60 euro.