Moniques collectie nonnenpoppen te zien in Museum van Deinze en de Leiestreek: “Ik ken niemand die ze ook verzamelt” Charlotte Degezelle

19 februari 2019

10u31 0 Roeselare Sommigen verzamelen postzegels, anderen voetbaltruitjes. Maar Monique Lepla (62) uit Roeselare heeft een uitgebreide collectie... nonnenpoppen. Een deel ervan kan je tijdelijk zien in Mudel, het Museum van Deinze en de Leiestreek. “Ik vind het een eer dat mijn nonnetjes daar ‘op logement’ zijn.”

Bezoekers van VL Kaasbistro langs de H. Spilleboutdreef in Roeselare hebben het misschien al opgemerkt. Zaakvoerster Monique Lepla heeft iets met zustertjes. De verdieping van de bistro heeft wel iets weg van een klooster, want er staan ruim 100 nonnenpoppen. Groot, klein, oud en minder oud. De kiem van die aparte collectie werd meer dan een halve eeuw geleden gelegd. “Als meisje van een jaar of zes ging ik samen met m’n ouders elke zondag op bezoek bij mijn grootouders”, opent Monique. “In hun beste kamer stond een nonnetje onder een stolp. Week na week vroeg ik of ik met die pop mocht spelen, maar ze was verboden terrein.”

De nonnenpop waar Monique zo gek op was, bleek een geschenk van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid Ieper. Dat hadden haar grootouders gekregen bij het intreden van hun dochter, Moniques tante. “Zoiets was traditie”, weet Monique. “Dergelijke poppen werden geschonken bij intredes, kloosterjubilea, grote donaties,…”

Soms ook pastoor

Na het overlijden van haar grootouders erfde Monique als tiener de pop. “Ik kreeg te horen dat ik er al die jaren om gezaagd had en dat ik die pop nu eindelijk mocht hebben”, lacht Monique. “Maar op dat moment was ik totaal niet geïnteresseerd in nonnenpoppen en ze verdween in een uithoek van m’n kamer. Toen ik trouwde, gaf m’n ma ze opnieuw mee. Mijn kersverse echtgenoot vond het wel grappig om de pop als pronkstuk op ons anders kale dressoir te plaatsen en zo ging de bal aan het rollen. Vrienden en kennissen zagen het nonnetje, wisten dat er ergens in de familie nog een gelijkaardig exemplaar was en voor ik het wist kreeg ik her en der nonnenpoppen. Soms zat er ook wel eens een pastoor tussen, maar dat maakte het vooral ludiek. Maar in die periode is de vonk overgeslagen en ben ik ook zelf op zoek gegaan. Via zoekertjes in allerlei kranten, in het parochieblad, op rommel- en brocantemarkten,… Maar de nonnenpoppen zijn steeds moeilijker te vinden. M’n laatste vondst dateert ondertussen al van drie jaar geleden, maar ik blijf uitkijken. M’n verzameling is sowieso vrij uniek. Van andere collecties ken je vaak collega-verzamelaars, maar van de nonnetjes is dat niet het geval.”

Moniques collectie sprong in het oog bij het team van het Museum van Deinze en de Leiestreek (Mudel). Zij zetten Deo Gratias op, een tijdelijke tentoonstelling over 350 jaar Zusters Maricolen. Met nog één resterende kloosterzuster nadert de geschiedenis van de congregatie haar einde. “Een vriendin van mij heeft een collectie Torck-trapauto’s. Een deel ervan is opgenomen in de vaste collectie van het Mudel. Toen zij over de expo Deo Gratias hoorde, dacht ze onmiddellijk aan mij”, lacht Monique. “Ik was direct gecharmeerd door het voorstel om mee te werken aan de tentoonstelling. Het is de kers op de taart van het vele jaren verzamelen. Het team van het Mudel kwam bij mij een selectie maken. Die poppen zijn nu bij hen ‘op logement’. Begin mei keren ze huiswaarts. De mensen van het Mudel deden hier trouwens nog enkele vondsten. Zo namen ze ook speciale kloosterscharen, die deel uitmaakten van de naaidoos van de zusters, en enkele huisvlijten mee in bruikleen. Ik heb meerdere verzamelingen, maar nooit eerder werkte ik mee aan een tentoonstelling. De samenwerking met het Mudel is alvast heel aangenaam.”

De tentoonstelling Deo Gratias is nog te bezoeken tot zondag 28 april in het Mudel in Deinze. Meer op www.mudel.be.