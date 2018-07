Mogelijk blauwalgen in kanaal Roeselare-Leie 31 juli 2018

De Vlaamse Waterweg nv stelde maandagmiddag een opvallende groenblauwe verkleuring van het water in het kanaal Roeselare-Leie vast. Het is mogelijk dat de verkleuring te wijten is aan de aanwezigheid van blauwalgen.





Contact met besmet water kan schadelijk zijn voor mens en dier. De komende dagen wordt het kanaalwater verder onderzocht door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). In afwachting van die resultaten roept de waterwegbeheerder op om uiterst voorzichtig met het kanaalwater om te springen, zowel door recreanten als waterafnemers zoals bedrijven en landbouwers. Blauwalgen zijn bacteriën die leven in zoet water en eruitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Ze scheiden giftige stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. (CDR/AHK)