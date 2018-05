MOBY-dag brengt hulde aan chauffeurs buo-leerlingenvervoer 17 mei 2018

02u42 0

Wist je dat 3.000 buschauffeurs in België elke dag 80.000 leerlingen van het buitengewoon onderwijs (buo) veilig naar school brengen? Dat was voor de Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers en reisorganisatoren (FBAA) reden genoeg om de Dag van het Schoolbusje of de MOBY-dag te organiseren. "De MOBY-campagne wil de buschauffeurs en -begeleiders de aandacht geven die ze verdienen", duidt Kim Taylor van FBAA. "Ze hebben een groot hart voor kinderen en jongeren met een beperking. Daarnaast wil de campagne de band versterken die ontstaat tussen de chauffeurs en hun passagiers." Gisteren kleefden 26 chauffeurs de Moby-sticker op de bus. 's Middags verzamelden ze zo'n 600 leerlingen en hun begeleiders op de vaste verzamel- en overstapplaats op de parking van de REO Veiling. Alle kinderen kregen een cadeautje en een Moby-maskertje. (CDR)