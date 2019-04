MNM organiseert Peter Paaseierenraap op de Coninckplein CDR

04 april 2019

MNM-dj Peter Vande Veire kruipt dit jaar weer in de huid van Peter Paasei. Ook in Roeselare laat hij een boel eieren achter. Op zaterdag 20 april wordt een grote Peter Paaseierenraap georganiseerd op het de Coninckplein. Tussen 15 en 16 uur kun je paaseieren rapen en op zoek gaan naar de tip die moet duidelijk maken waar Peter Paasei zich verstopt. Door tips te verzamelen, kun je achterhalen waar in Vlaanderen Peter Paasei zit. Er is een jaar lang gratis chocolade te winnen. Meer info op de Facebookpagina van Peter Paasei.