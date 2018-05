MNM-dj Brahim live vanop VDAB-werf 16 mei 2018

Een ongewoon begin van de werk- en lesdag gisteren op de VDAB-werf langs de Pildersweg. MNM-dj Brahim brengt deze week een bezoekje aan de plezantste bouwwerven van Vlaanderen en streek gisterenochtend in Roeselare neer. Op de site tussen de autosnelweg E403 en de firma Poco Loco organiseert VDAB nu al de opleiding bouwplaatsmachinist. Vanaf 2020 wordt de mastercampus er gebouwd en zullen alle opleidingen er gecentraliseerd worden. "Het initiatief om MNM naar onze werf te halen komt van de Bouwunie", duidt Johan Vandevyvere van VDAB. "Zij zien onze werf als een mooi voorbeeld van hoe opleidingen en werkplekleren in elkaar vloeien." Brahim was vanuit Roeselare te horen tijdens De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow en maakte er ook z'n eigen programma. (CDR)