Het Missiehuis van Scheut aan de Koningsstraat 16 is te koop. Het is een domein van net geen 2.500 vierkante met langs de Koningsstraat een villa, in de Blasiusstraat een halfopen woning en tussenin een voormalig rusthuis. De Paters Scheutisten sloten het Missiehuis op 1 oktober vorig jaar. Nu biedt immobiliënkantoor Stragimo de site te koop aan als projectgrond. (CDR)