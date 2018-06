Mirko (8) drumt op Rock Werchter STUBRU LAAT JONGETJE DRUMMEN MET TRIGGERFINGER OP GROOTSTE FESTIVAL CHARLOTTE DEGEZELLE

29 juni 2018

02u28 1 Roeselare Amper 8 is Mirko Blondeel uit Beveren, maar straks mag hij achter het drumstel kruipen voor een drumsolo tijdens het optreden van Triggerfinger op Rock Werchter. Die unieke kans heeft hij te danken aan Studio Brussel die hem opvoert in een promoclipje voor de live-uitzendingen vanop het grootste zomerfestival van België.

Heel wat kinderen dromen ervan om ooit bekend te worden. Mirko Blondeel kan er dezer dagen alvast van proeven. De jonge drummer doet alle harten smelten in een videoclip van Studio Brussel. De radiozender kwam bij hem terecht dankzij Kristof Vandooren van Drums & Co in Gits. "Ze vroegen of ik geen jong drummertje kende die al iets kan en uitstraling heeft", vertelt Kristof. "Ik wist direct dat Mirko hiervoor geknipt was." Zijn ouders, Caroline Vandenbroucke en Birgen Blondeel, gaven onmiddellijk hun fiat.





Op 7 juni was de jongen een hele dag de vedette tijdens opnames van de clip. Die werd zondag op de wereld losgelaten. Sindsdien kan heel Vlaanderen zien hoe gepassioneerd Mirko is door drummen. Maar gisteren kreeg hij pas echt overweldigend nieuws. 's Middags werd hij opgebeld door StuBru-gezicht Eva De Roo die ook Triggerfinger-drummer Mario Goossens aan de lijn had. "Ik ben echt onder de indruk van Mirko z'n kunnen. Hij doet me denken aan vroeger want ik ben op ongeveer dezelfde leeftijd beginnen drummen", aldus Mario. En toen volgde een vraag waar heel muziekminnend Vlaanderen wellicht jaloers op is. "Mirko, wij hebben met de groep overlegd en vragen ons af of jij samen met ons op Werchter een drumsolo wil spelen?" Het jong talent had een duidelijk antwoord klaar: "Ja, super!"





Trifferfinger is donderdag 5 juli headliner in KluB C op Rock Werchter en Mirko nu dus ook een beetje. "Zot", vinden Caroline en Birgen het.





Middernacht

"Maar tegelijk geven ze toe: "Mirko kent Triggerfinger en Rock Werchter eigenlijk niet. Daar is hij te jong voor. Maar via You Tube-filmpjes proberen we hem te tonen wat alles inhoudt. Uitdaging wordt het tijdstip van het optreden: om middernacht. Dat is laat voor zo'n jongetje en hem nog wat op voorhand laten slapen zal wellicht niet lukken. Maar het woord 'zenuwen' kent hij alvast niet. Voor z'n allereerste optreden ooit was z'n grootste zorg hoe hij op het podium zou raken omdat het hoger was dan hij groot was."





Mirko was amper anderhalf jaar toen hij voor het eerst drumstokken ter hand nam en als vijfjarige startte hij met drumlessen bij Drums & Co. "Normaal staan de lessen pas open voor kinderen vanaf zeven jaar, maar we wilden Mirko een kans geven", aldus Kristof. "Na z'n eerste les waren we overtuigd. Hij las noten voor hij letters kende. Mirko heeft een uitzonderlijk talent en bakken enthousiasme. Als hij er zo blijft voor gaan, dan zie ik het hem schoppen tot professioneel drummer." En laat dit net de grote droom zijn van het muzikale wondertje.