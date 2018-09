Minister geeft startschot voor nieuwe dansacademie 05 september 2018

02u42 0

Vlaams minister van Cultuur, Jeugd en Media Sven Gatz (Open Vld) heeft gisteren het officiële startschot gegeven van De Dansacademie, de gloednieuwe middelbare opleiding die het MSKA sinds dit schooljaar aanbiedt in samenwerking met de Hypnosis Dance Academy. Drieëndertig leerlingen uit de eerste en tweede graad krijgen er voortaan naast een reguliere aso-, tso-, bso- of kso-opleiding twaalf uur dans per week. "Het Full Option-programma van de school sprak de minister zodanig aan dat hij ter





plaatse een kijkje wilde komen nemen", zegt directeur Fangio Hoorelbeke. Weinig gebruikelijk voor ministers, maar Sven Gatz kwam ruim een half uur vroeger dan gepland aan op school. Hij werd er getrakteerd op drie dansvoorstellingen, opende tussendoor de nieuwe kunstklas en pikte een korte les 'Mediawijsheid' mee in het computerlokaal. "Dat leek ons wel toepasselijk voor een minister van media", aldus de directeur.





In principe was er plaats voor 25 leerlingen van de Dansacademie in elke graad, maar wel 33 overleefden de audities. "Dat aantal heeft onze verwachtingen overtroffen en dat is grotendeels de verdienste van Steve Burggraeve en de befaamde docenten van de Hypnosis Dance Academy", gaat Hoorelbeke verder. "De opleiding is nu al in heel Vlaanderen bekend, want we hebben zelfs inschrijvingen uit Hasselt en Leuven. In die zin is ons internaat uiteraard een enorme troef."





(SVR)