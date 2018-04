Minister Gatz op première 13e revue 06 april 2018

02u43 0

'Kiekt in joen eigen tallore!' Dat is de titel van de 13e revue van de Rousselaerse Revue Compagnie die vrijdag in première gaat en waar ze een hoge gast mogen verwelkomen. Niemand minder dan minister van Cultuur Sven Gatz zal namelijk aanwezig zijn in zaal OCAR. "De minister is een jeugdvriend van Karl Deruytter, een van onze drie nieuwe acteurs dit jaar", vertelt regisseur en auteur Werner Van Branteghem. "Het wordt een revue met veel dynamiek waar we al sinds januari voor aan het repeteren zijn. Vooral voor de zang hebben we de lat hoog gelegd en daarmee zullen we het publiek verrassen."





'Kiekt in joen eigen tallore!' kan je gaan bekijken op 6, 7, 13, 14, 15, 18, 20 en 21 april in zaal OCAR. Tickets kosten 14 euro. Meer info op www.rousselaerserevue.be. (CDR)