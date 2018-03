Minderjarige krijgt slagen op bus en moet kleding uitdoen 09 maart 2018

Een 20-jarige jongeman uit Roeselare riskeert één jaar cel en een boete van 600 euro omdat hij op 18 november 2015 aan het busstation in Roeselare een minderjarige jongen aanpakte. Robin D. gaf het slachtoffer op de bus een vuistslag en dwong hem uit te stappen. Daarna diende hij nog enkele rake klappen en schoppen toe en verplichtte hij het slachtoffer zijn kleren uit te doen. Ook de voorbije twee jaar liet Robin D. zich af en toe in negatieve zin opmerken. In april 2016 stal hij in Kortrijk een iPhone, in juli vorig jaar een bromfiets. Hij daagde niet op voor de rechtbank. Vonnis op 26 maart. (LSI)