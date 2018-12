Minder hinder door sloop Proximussite CDR

17 december 2018

Vanaf vandaag, maandag 17 december, tot en met vrijdag 18 januari is er opnieuw tweerichtingsverkeer mogelijk in de Hendrik Consciencestraat. Door de sloopwerkzaamheden aan de Proximussite was de Hendrik Consciencestraat de voorbije weken enkel bereikbaar voor plaatselijk verkeer. Maar die fase is ondertussen afgerond. Wel wordt nogl een veiligheidszone afgebakend met nadars tot op de rijweg. Het verkeer komend van de Henri Horriestraat krijgt voorrang. Uitzondering hierop zijn de weekends en de Kerstvakantie: dan is de H. Consciencestraat volledig open. Omdat er dan geen werkzaamheden bezig zijn, dient er ook geen veiligheidszone ingesteld.