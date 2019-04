Mia houdt El Salvadoriaanse jeugd al 30 jaar uit de criminaliteit door ze muziek te laten spelen, nu keert ze terug naar België voor benefietconcerten Roeselaarse aan hoofd van muziekschool in Centraal-Amerikaans land Charlotte Degezelle

08 april 2019

18u25 0

Al 30 jaar runt de Roeselaarse Mia Vercrysse (66) in het Centraal-Amerikaanse El Salvador een muziekschool en kunst- en cultuurcentrum. Dankzij haar project slaagt ze erin om honderden jongelui een houvast te bieden, hun gehavend zelfbeeld positief te beïnvloeden en hen weg te houden bij criminele jeugdbendes. Voor het financiële plaatje moet ze telkens richting haar thuisland kijken, want subsidies krijgt ze in El Salvador niet. Daarom komt ze begin mei, samen met enkele van haar leerkrachten met wie ze Grupo Morazán vormt, naar België voor een reeks benefietconcerten.

“Na haar studies pedagogie wou Mia altijd al naar het buitenland”, vertellen haar zussen Leen en Lieve Vercruysse. “Aanvankelijk dacht ze aan Afrika maar uiteindelijk werd het begin jaren ‘80 Honduras. Op dat ogenblik woedde er een hevige burgeroorlog in buurland El Salvador. Heel wat mensen waren gevlucht en verbleven in grote vluchtelingenkampen net over de grens in Honduras. Het is in zo’n kamp dat Mia terechtkwam. Ze gaf er in het kader van een alfabetiseringsproject les aan laaggeschoolde El Salvadorianen die op hun beurt les gaven aan niet-geschoolden. In het kamp was er ook een muziekgroepje dat optrad voor buitenlandse gasten. Mia, die zelf piano speelt en zingt, vond hun niveau maar magertjes, en deed er toen al alles aan om hun niveau wat op te krikken.”

Hoewel de oorlog tot in 1992 duurde, trok Mia al in 1990 naar El Salvador, meer specifiek naar het departement Morazán. “Ze volgde de El Salvadorianen die terug naar hun geliefde thuis wilden. Maar alles was er verwoest en de gemeenschappen moesten volledig heropgebouwd worden. In die periode ervaarde Mia dat er bitter weinig te beleven was voor de kinderen. Zo kennen ze in El Salvador geen jeugdbewegingen. Mia zorgde voor de oplossing door zelf een muziekschool op te starten.”

Ondertussen zijn we bijna 30 jaar verder en Mia vecht nog steeds dag na dag voor haar broodnodige project. “De gemeenschap is wel heropgebouwd, maar in El Salvador zijn weinig jobs en geen werkloosheidsuitkering. Veel mensen maken de levensgevaarlijk reis naar de Verenigde Staten om daar als illegaal te werken. Vaak laten ze hun kinderen achter bij grootouders, tantes,… die zelf een strijd moeten leveren om te overleven. Die kinderen zijn makkelijke slachtoffers voor de vele criminele jeugdbendes die El Salvador in hun greep houden. Mia’s muziekschool biedt een positief alternatief aan die jongeren om hun vrije tijd zinvol in te vullen en niet te zwichten voor de lokroep van de criminaliteit. Ze krijgen er kansen om zich te ontwikkelen, leren er vrienden kennen, … De muziekschool telt jaarlijks zo’n 120 leerlingen. Het is de enige muziekschool in El Salvador die toegankelijk is voor alle kinderen dankzij het lage inschrijvingsgeld. Leerlingen moeten ook geen instrument huren of kopen. Die worden gratis ter beschikking gesteld.” Ondertussen is er uit de muziekschool ook een kunst- en cultuurcentrum gegroeid dat tentoonstellingen, festivals, dans- en theatervoorstellingen,… organiseert. “In 1997 zag ook Grupo Morazán het levenslicht. Die muziekgroep bestaat uit jongens en meisjes die Mia al kent vanuit het vluchtelingenkamp en die ondertussen les geven in de muziekschool.”

Begin mei reist Mia samen met die muziekgroep naar België. Niet gewoon om de familie te bezoeken, maar ook om centen bijeen te sprokkelen. “Om haar project financieel op de rails te houden, is Mia volledig aangewezen op België. Ze krijgt steun van de Provincie West-Vlaanderen, Stad Roeselare en tal van scholen en verenigingen. In de toekomst wil ze vijf extra leerkrachten, voor gitaar, viool, piano, fluit en theater, aanwerven. Dat kost geld. Daarom geeft ze samen met Grupo Morazán een reeks benefietconcerten. Ze treden op in Gent, Roeselare en Oostrozebeke.”

Het Roeselaarse concert, in samenwerking met Vamos Pra Lutar en Les tailles Rondes, vindt plaats op zondag 5 mei om 16 uur in de Godelievekerk. Kaarten kosten 10 euro voor volwassenen, vijf euro voor kinderen, en zijn te bestellen via vercruysse.trui@gmail.com. Op 11 mei concerteren ze om 20 uur samen met Folgazan in de St. Jozefskerk in Oostrozebeke. Ook vrije bijdrages zijn welkom op BE39 0011 0578 2519 op naam van Mia Vercruysse.