Metalband Spoil Engine verovert China TOURNEE MET SHOW OP HOOFDPODIUM GROOTSTE FESTIVAL CHARLOTTE DEGEZELLE

11 april 2018

02u50 0 Roeselare Metalband Spoil Engine trekt vandaag met het vliegtuig naar China voor een tour van acht shows. Het hoogtepunt wordt het MIDI festival op 21 april, waar ze als enige Europese band spelen.

De mannen en vrouw van Spoil Engine, Roeselarenaar Steven 'gaze' Sanders, Moorsledenaar Dave De Loco, Bart Vandeportaele uit Poelkapelle en de Nederlanders Iris Goessens en Matthijs Quaars, legden de voorbije 15 jaar een indrukwekkend parcours af. "Zelf vergelijken we dit altijd met de koers", vertelt gitarist Steven Sanders. "Graspop is onze Ronde van Vlaanderen. Wij speelden er al vier maal. Pukkelpop, waar we tweemaal optraden, is breder qua stijlen en zien wij als Parijs-Roubaix. Daarnaast namen we al twee keer deel aan een 'WK'. In Vorst Nationaal stonden we namelijk in het voorprogramma van Motörhead, in de AB waren we de support van Megadeth."





Bekend label

Met de komst van brulboei Iris in 2014 gingen wereldwijd deuren open. Spoil Engine bracht een album uit op Nuclear Blast, een van de bekendste metallabels, en tourde vorig jaar door Europa. Klein bier vergeleken met wat wacht. Het vijftal vertrekt vandaag richting China. "Dat is het resultaat van keihard werken en contacten onderhouden", vertelt bassist Dave De Loco. "Het heeft ons bloed, zweet en tranen gekost om te staan waar we nu staan en het Chinese verhaal hebben we grotendeels zelf afgedwongen." Steve Sanders pikt in. "Een bevriende Nederlandse band toerde vorig jaar door China en Japan. Zij maakten er promo voor ons en wij zouden in hun voetspoor treden. Tot de Japanse booker ziek viel", vertelt hij. "We rekenden al niet meer op een Aziatisch avontuur, toen we vorige maand een sms kregen met de vraag of we geïnteresseerd waren om het MIDI Festival, het grootste en oudste festival in China, te spelen. Die kans mochten we niet laten liggen. In totaal spelen er zo'n 30 acts, waaronder drie buitenlandse. Wij zijn de enige Europese band en staan er op 21 april op de main stage. Maar eerst staan er zeven clubshows op de agenda waarvoor we 4.484 kilometer afleggen. De kleinste stad waar we komen telt twee miljoen inwoners."





Zieltjes winnen

Maar wat denkt Spoil Engine aan dat Chinees avontuur over te houden? "Vooral een prachtige ervaring", klinkt het volmondig. "Het is een land met 1,5 miljard inwoners die naar het schijnt stapelgek zijn op buitenlandse bands. We willen dit met onze eigen ogen zien en laten alles op ons afkomen. Promotioneel is de tour van onschatbare waarde. Bovendien kent niemand er ons en zal het publiek volledig afgaan op wat we presteren. Elk zieltje dat we winnen is mooi meegenomen." Aansluitend op de Chinese tour trekt de band door Frankrijk, Italië en Zwitserland. Deze zomer staat Spoil Engine onder meer op Zwarte Cross in Nederland en Wacken Open Air, het grootste metalfestival van Europa. In het najaar doen ze Spanje aan.