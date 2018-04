Metalband bestolen op wereldtournee TOT 10.000 EURO AAN MATERIAAL WEG UIT TOURCAMPER IN MILAAN ALEXANDER HAEZEBROUCK CHARLOTTE DEGEZELLE

27 april 2018

02u53 0 Roeselare De tournee van de Metalband Spoil Engine uit Roeselare is gisteren in mineur geëindigd. Dieven stalen in Milaan tot 10.000 euro aan materiaal uit hun tourcamper. "Dit is een domper op een tour waar we zo van genoten hebben", zegt bandlid Steven Sanders.

"We hadden er net een paar dagen in Frankrijk opzitten waar we opgetreden hebben in Lyon, Bordeaux en Montpellier", vertelt gitarist Steven Sanders. "We kwamen gisteren toe in Rozzano bij Milaan waar we de headliner waren. We verlieten onze tourcamper even om binnen in de zaal te gaan kijken. Toen we iets later terugkwamen, konden we onze ogen niet geloven. Iemand had ingebroken via een raampje in onze camper. Al onze rugzakken zijn verdwenen. Daarin zaten twee laptops, enkele GoPro's, enorm duur op maat gemaakt materiaal en stukken waarmee we onze show opzetten. Optreden was gisteren erg moeilijk dus we konden gisteravond niet anders dan afwachten of we al dan niet het podium op konden. Ons grootste geluk hierbij is dat ze niet in onze trailer hebben ingebroken. Daar zitten al onze op maat gemaakte muziekinstrumenten en materiaal dat nog een pak duurder is."





Voor Spoil Engine betekent dit een einde in mineur voor wat voor de Roeselaarse Metal band een geweldige tournee was. De tour begon met heel wat optredens in China met als hoogtepunt het Midi-festival in Qinzhou, zeg maar het Rock Werchter van China. In totaal speelden daar zo'n 30 acts. Spoil Engine was de enige Europese band. Daarna ging het terug naar Europa met optredens in Frankrijk, Italië en Zwitserland. "We hebben verdorie gespeeld op 100 kilometer van Noord-Korea en Rusland. We zijn nog nooit zo goed ontvangen geweest en voelden ons op geen enkel moment onveilig", zucht Steven. "We komen terug in ons vertrouwde Europa en een pak van ons materiaal wordt gestolen. We zijn meteen naar het politiebureau geweest om aangifte te doen. Daar vertelden ze ons dat Rezzano ook wel 'klein Napoli' wordt genoemd. Daarbij konden we ons wel iets voorstellen natuurlijk. Net op het einde van deze geweldige tournee moet ons dit overkomen."





Shows gaan door

Er stonden voor de band nog twee shows gepland: een gisteravond daar in Italië en morgen de laatste in Zwitserland. Het optreden in Italië is gisteravond uiteindelijk nog doorgegaan en Spoil Engine reist ook door naar Zwitersland om het laatste concert te geven. Maar dat de sfeer binnen de band onder nul is gezakt, is wel duidelijk. Spoil Engine bestaat uit gitarist Steven Sanders uit Roeselare, bassist Dave De Loco uit Moorslede en Matthijs Quaars en Iris Goessens uit Nederland.