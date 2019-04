Met de baby naar de wellness Charlotte Degezelle

11 april 2019

16u00 7 Roeselare Vanaf juni kunnen ook baby’s naar de wellness in Roeselare. Kim Coene (33) start langs de Wallenstraat 60 Baby Spa by Precho West-Vlaanderen waar baby’s kunnen genieten van een plons in de ‘jacuzzi’ en een babymassage. Mama’s in spe kunnen er straks terecht voor een zwangerschapsmassage of om pretechografieën te laten maken. Het concept is uniek in de regio.

Zwanger zijn, bevallen en de twijfels van een jonge mama. Kim Coene weet er als moeder van drie zoontjes tussen zes jaar en acht maanden alles van. Tijdens haar laatste zwangerschap maakte ze zelf kennis met een babyspa en op dat ogenblik vielen de puzzelstukken ineen. “Op m’n 18e stond ik op het punt om vroedkunde te studeren”, vertelt ze. “Maar door het beperkt aantal vacatures koos ik uiteindelijk voor verpleegkunde en later de specialisatie spoed en intensieve zorgen. Op vandaag werk ik op de dienst intensieve zorgen van ah AZ Sint-Jan. Maar door de jaren heen schoolde ik me bij met een postgraduaat pediatrie en neonatologie en een opleiding tot masseur. Dat zal nu allemaal goed van pas komen.”

Baby Spa by Precho West-Vlaanderen wordt de West-Vlaamse vestiging van een concept dat op vandaag al te vinden is in Antwerpen en Herentals. Kim is franchisenemer. “Ons concept is drieledig”, duidt ze. “In eerste instantie kunnen aanstaande mama’s hier terecht voor pretecho’s. Dat zijn niet-medische echografieën. Bij de gynaecoloog worden echo’s vooral gemaakt als check-up, wij nemen daarentegen de tijd om mooie beelden te maken van het gezichtje, de handjes, de voetjes,… van de baby. We leveren zowel foto’s als filmpjes en zo kan je als het ware een foto- en videoboek van je kindje samenstellen voor de geboorte. We maken beelden in 2D, 3D en 4D via tal van formules, gaande van een geruststelling, over een geslachtsbepaling tot een luxedate met de baby.” Daarnaast geeft Kim ook zwangerschapsmassage ’s. “Noem het gerust me-time voor zwangere dames”, zegt ze. “De focus ligt op relaxatie en het verlichten van zwangerschapskwaaltjes.”

Eenmaal de baby geboren is, kan je bij Baby Spa by Precho West-Vlaanderen terecht in de babyspa. Dit van zodra het kindje twee weken is en tot hij of zij zes maanden oud is. “Babyspasessies bestaan uit een combinatie van hydrotherapie gevolgd door een babymassage. Je kan ze privé boeken maar veelal gaan ze door in groepjes van drie. De workshops zijn goed voor zowel de motorische als mentale ontwikkeling van de kindjes. Ook baby’s die kampen met krampen, reflux, slaapproblemen of constipatie varen er wel bij. Dankzij onze gepatenteerde drijfringen, die hier straks ook te koop zullen zijn voor gebruik thuis, kan de baby veilig en autonoom bewegen in het chloorvrije bad.”

Op vandaag wordt het pand van Baby Spa by Precho West-Vlaanderen, een vroegere Poolse winkel, volledig verbouwd. “In eerste instantie ga ik starten met de pretecho’s. Ik mik hiervoor op halfweg mei. In de loop van juni wil ik dan ook de spa en andere activiteiten opstarten”, aldus Kim. Op termijn denk ik trouwens ook aan het organiseren van workshops EHBO, wasbare luiers,…”

Een babyspasessie heb je voor 65 euro, pretecho’s zijn er vanaf 40 euro en zwangerschapsmassages vanaf 65 euro. Meer op babyspa.be en de Facebookpagina Baby Spa Precho - West Vlaanderen.