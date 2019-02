Met 3,5 promille achter het stuur: maand rijverbod en duizend euro boete LSI

Een boete van duizend euro, een maand rijverbod en een flinke bolwassing. Dat is het vonnis voor een Roeselarenaar, die eind juni 2018 betrapt werd op rijden onder invloed. De man had 3,5 promille alcohol in het bloed. “Mijn lijstje met promillages reikt zelfs niet zo ver”, zei de politierechter streng. De Roeselarenaar boog nederig het hoofd. Hij moest meteen na de controle al vijftien dagen zijn rijbewijs inleveren. Voor hij het terugkrijgt, zal hij moeten slagen voor medische en psychologische proeven. Omdat zijn auto ook niet gekeurd was, kreeg hij nog een boete van tachtig euro.