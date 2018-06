Merl'ina Square brengt schwung op de Coninckplein 08 juni 2018

02u41 0 Roeselare De zaakvoerders van koffie- en taarthuis Tina's en restaurant Merl'o bundelen de krachten om het heraangelegde de Coninckplein nieuw leven in te blazen. Tijdens het Batjesweekend vieren ze drie dagen feest, de rest van de zomer zorgen ze voor beleving dankzij Merl'ina Square.

5,5 maanden van wegenwerken lieten zich voelen bij de lokale handelaars. Zeker bij jonge starters als Tina's en Merl'o die respectievelijk de deuren openden in augustus en november van vorig jaar. "Maar we weigeren in het verleden en het negatieve te blijven hangen. We passen ons liever aan zodat we overleven en doen dan ook vooruit", zegt Bert Coopman van Merl'o.





Feestweekend

Beide zaken bundelen de krachten en geven op 22, 23 en 24 juni de nodige luister aan de opening van het plein. "Vrijdag is er de officiële opening die wij kleur geven met onze bar. Maar op zaterdag en zondag is er vanaf 11 uur doorlopend heel wat te beleven: van een kubb-tornooi over een barbecue, een optreden van RA Federation, kinderanimatie..."





Maar ook na het feestweekend willen beide zaken het de Coninckplein op de kaart zetten. "We plannen een gezamenlijk zomers terras, Merl'ina Square genaamd, met ligzetels, cocktailtafels, gewone tafels en spelen zelfs met het idee om er wat evenementjes aan te koppelen." Meer info en inschrijven via www.tinas.be en www.enjoy-merlo.be.