Mept Oshin zich tot wereldkampioen? BOKSSTER KAN EERSTE TITEL WINNEN BIJ SUPERLICHTGEWICHTEN 14 april 2018

02u27 0 Roeselare De Roeselaarse Oshin Derieuw (30) bokst vanavond voor de wereldtitel bij de World Boxing Federation. Overdag werkt ze in wellnesshotel Wu Wei, 's avonds mept ze zich in het zweet bij haar Franse boksclub.

Oshin begon op haar 19e met boksen. Een paar meppen en ze was verkocht. Dat hoor je aan de manier waarop zeover haar passie vertelt. "Als ik naar boksen kijk, zie ik een dansspel, met één dominante en één onderdanige partner. Het is meer dan klappen uitdelen: het gaat over slagen uit de weg gaan, een tegenactie opbouwen, de tegenstander in een hoek duwen,... Je moet je grenzen verleggen."





Conciërge

Dat leven is vrij gevuld. Na haar dagtaak als hotelmanager bij welnesshotel Wu Wei, steekt Oshin de grens over naar haar boksclub in Hénin-Beumont, 140 kilometer heen en terug. 's Avonds keert ze terug naar Wu Wei waar ze 's nachts stand-by is als conciërge. Haar vrije dagen gebruikt ze om wat 'bij te slapen'.





Het blijft voor velen bijzonder, dat sporters vrijwillig de ring in stappen om afgetroefd te worden. "Het gebeurt wel eens dat ik met een blauw oog, bloedneus of gezwollen lip naar huis ga. Ik verwacht wel dat mijn trainer ingrijpt, als hij ziet dat mijn tegenstander te sterk is en ik onmogelijk nog de kamp kan winnen. Het blijft een sport, géén gevecht op leven en dood. Als hij ziet dat ik na een zware klap volledig van de kaart ben, mag hij zéker de handdoek in de ring gooien. No hard feelings achteraf, hoe teleurgesteld ik op het moment zelf misschien kan zijn. Mijn gezondheid is belangrijker dan de eer van één wedstrijd. Ook die van zaterdag."





Met Delfine Persoon heeft West-Vlaanderen al een wereldtopper in de bokssport en Oshin is goed op weg om in haar voetsporten te treden. Zelf schat ze de kans op winst vrij hoog in. "Ik geef mezelf een slaagkans van 70 procent. Mijn tegenstandster is fysiek sterk en heeft al 11 K.O.'s op haar palmares, maar ik ben technisch beter."





130 supporters

Er komen zo'n 130 supporters kijken, waaronder een bus vanuit Roeselare. "De laatste jaren staat mijn sociaal leven op een laag pitje. Ik heb wel nog maar amper tijd over voor vrienden, naast het werk en het vele trainen. Ik denk dat mijn vrienden met hun eigen ogen willen zien hoe het komt dat ze mij zo vaak moeten missen", lacht Oshin.





Of ze nu wint of verliest zaterdag, er zál gefeest worden. "Mijn twee beste vrienden komen uit Zwitserland en Engeland naar de wedstrijd kijken. Sowieso wil ik het maximum halen uit de tijd dat ze hier zijn, maar uiteraard zou ik met hen liefst mijn overwinning vieren. Al die uren trainen, al die uren in de auto op weg van en naar het boksen, al die opofferingen die ik heb gemaakt,... het zou fantastisch zijn mochten die beloond worden met een wereldtitel." (CDR/JME)