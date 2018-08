Mensen met autisme genieten op 'stillere' kermis 28 augustus 2018

Kermis: dat is normaal gezien lawaai, licht en actie, maar gisteren was dat in Roeselare even veel minder het geval. De muziek werd gedempt en de lichtjes pinkten net iets minder hard, zodat ook mensen met autisme, ADHD, hoogsensitiviteit,... voor een keer konden genieten. Lien Gurdebeke werkt in medisch pedagogisch centrum Rozenweelde in Aartrijke en bracht samen met enkele gasten een bezoekje. "De prikkelarme kermis leek echt iets voor onze gasten, van wie sommigen autisme of een verstandelijke beperking hebben", zegt ze. "Ze genieten volop en zullen straks zeker goed slapen (lacht). Maar toch had ik het nog iets rustiger verwacht. Niet alle kramen zetten hun muziek zachter." De foorkramers evalueren het initiatief na de kermis, die nog tot en met woensdag in het centrum staat. (CDR)