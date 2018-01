Meerkost voor heraanleg stationsomgeving 26 januari 2018

De tweede fase van de heraanleg van de stationsomgeving in Roeselare zal 22.659 euro meer kosten dan gepland.





Die extra kost is onder andere veroorzaakt door het afvoeren van vervuilde grond, defecten aan de openbare verlichting van het busstation, de installatie van een extra groen/roodlicht aan de verzinkbare paal in de H. Consciencestraat, het schilderen van de gietijzeren deksels op het plein,... (CDR)