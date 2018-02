Meer dan 20.000 bezoekers voor Agro Expo 01 februari 2018

02u41 0 Roeselare De organisatoren van de tweejaarlijkse land- en tuinbouwbeurs Agro Expo blikken tevreden terug. Ze lokten van zondag tot en met maandag meer dan 20.000 bezoekers en slaagden erin om ondanks de minder beschikbare parkeerplaatsen door de bouw van het nieuwe zwembad, alles toch vlot te laten verlopen.

De toekomst van Agro Expo in Roeselare hing tot voor kort aan een zijden draadje. De expohallen barsten uit hun voegen, waardoor er achteraan een grote tent bijgeplaatst moet worden. Hierdoor, en door de bouw van het nieuwe zwembad, is er ook heel wat minder parking. De organisatie overwoog om naar Kortrijk te trekken. "Maar uiteindelijk beslisten we om toch in Roeselare te blijven", vertelt voorzitter Rik Vanwildemeersch.





"Onze ingrepen, gaande van het extra sanitair tot het verkeersplan met shuttles, hebben gewerkt."





in drie dagen tijd kreeg Agro Expo dik 20.000 mensen over de vloer. Op zondag alleen zelfs zo'n 10.000. "Maar iedereen was heel enthousiast over de shuttles. Op 10 minuten stonden ze van hun wagen op de beurs. Voor de volgende editie overwegen we de shuttles ook op zaterdag in te zetten en led-schermen langs de Ring die de weg wijzen, lijken ook een goed idee." (CDR)