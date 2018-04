Meer dan 1.300 padden overgezet 11 april 2018

De paddenoverzet voor dit jaar is ten einde. Dankzij de inzet van de Paddenwerkgroep Ardooie, met de ondersteuning van de KijkPuit-campagne van het Stad-Land-Schap en Natuurpunt De Torenvalk, werden een groot aantal padden en salamanders de baan overgeholpen. In totaal werden 1.311 padden en 221 salamanders, zowel Alpenwatersalamander als de Kleine Watersalamander, levend de weg over geholpen. Deze aantallen kwamen er na de schermenacties in de Oude Lichterveldsestraat en Groenboomgaardstraat, en via de raapacties rond het Veldbos en in Koolskamp. (CDR)