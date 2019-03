Meer bomen in Roeselare wil bomen ACV-site redden via alternatief bouwplan CDR

22 maart 2019

Nadat burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare zich eerder verzette tegen de bouwplannen van het ACV langs de Henri Horriestraat omdat hierbij enkele waardevolle bomen zouden sneuvelen, had de groepering deze week overleg met zowel het ACV als vertegenwoordigers van de stad. “We legden er een alternatief voorstel voor aangaande het ACV-project met behoud van de meeste waardevolle oude bomen en met dezelfde bebouwbare oppervlakte voor het ACV. We vroegen ook om te onderzoeken of het park te beveiligen en openbaar te maken.” Volgens meer Bomen in Roeselare wordt de 16 meter hoge nieuwbouw op acht meter van de perceelgrens met De Munt opgetrokken. “Nu is dit voorzien op 18 en 11 meter. Dit hoge gebouw zal dan enkel zichtbaar zijn vanuit de noordelijke slaapkamers op de hoogste verdiepingen van de gebouwen op De Munt. Tussen de hoogste verdiepingen blijft er dan 16,4 tot 24 meter afstand. Dat is meer dan een normale straatbreedte in Roeselare en veroorzaakt zo ook geen lichtverlies in de slaapkamers. Tussen het ACV-gebouw en de scheidingsmuur kan er lager gebouwd worden met twee of drie bouwlagen. Met andere woorden: niet hoger dan de huidige scheidingsmuur. De open ruimte wordt hierdoor 34 meter breed, in plaats van de nu voorziene 18 meter, en de meeste bomen kunnen behouden blijven. Het ‘parkje’ zal zo ook zichtbaar zijn vanuit De Munt en de H. Horriestraat.” Het burgerinitiatief wil de ondergrondse parking ook beperking tot 50 plaatsen in plaats van de voorziene 61. “De andere elf kunnen, indien het echt moet, voorzien worden op de gelijkvloerse verdieping en daar dan ook gebruikt worden voor overdekte buitenactiviteiten of anders benut worden wanneer er minder auto’s rijden.”