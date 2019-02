Meer Bomen in Roeselare bedeelt zaterdag gratis liefdesbomen CDR

21 februari 2019

Op zaterdag 23 februari deelt de burgervereniging Meer Bomen In Roeselare hun gratis liefdesbomen uit. In aanwezigheid van burgemeester Kris Declercq (CD&V) en schepen Michele Hostekint (sp.a en de vernieuwers) openen ze om 14 uur hun tijdelijke ‘chalet d’amour’ op De Munt, vlakbij de ingang van kenniscentrum ARhus die op die dag zijn vijfde verjaardag viert. Ben je één van de gelukkigen die er vroeg genoeg bij was om te reserveren? Dan kan je tot 17 uur je gratis boompje komen halen. Niet opgehaalde boompjes kunnen niet gestockeerd worden en zullen weggeschonken worden.