Mee op ronde met maaltijdbezorger tegen eenzaamheid Charlotte Degezelle

19 december 2018

14u28 5 Roeselare Klanten van de dienst Warme Maaltijden van Zorgbedrijf Roeselare kunnen voortaan mee op ronde met de maaltijdbezorgers. Op die manier worden de mensen uit hun isolement gehaald en wordt vereenzaming tegengegaan.

“Er zijn veel dagen dat er niemand bij mij over de vloer komt. Eens mee mogen op ronde met de maaltijdbezorger zorgt voor verstrooiing.” Aan het woord is Godelieve Louage (85), één van de eerste klanten van de dienst Warme Maaltijden aan Huis van Zorgbedrijf Roeselare die beroep doet op hun allernieuwste service. In de strijd tegen de eenzaamheid kunnen klanten voortaan op eigen initiatief, en volledig gratis, plaatsnemen op de passagierszetel en meegaan op ronde met de maaltijdbezorgers. “We wonen dan wel in een grote stad, maar de tijd dat de melkboer langskwam of dat de postbode tijd had om een koffie te drinken is voorbij”, aldus Bart Wenes, voorzitter van Zorgbedrijf Roeselare. “Hierdoor wordt het sociaal netwerk van veel senioren steeds beperkter. Wij vinden het belangrijk om hier op in te zetten.”

Komen eten

“Twee jaar geleden lanceerden we het concept ‘komen eten’ waarbij de maaltijdbezorgers mee aan tafel schuiven met de klanten die dit zien zitten”, pikt Laurens Deboeuf, verantwoordelijke van de Dienst Warme Maaltijden aan Huis, in. ”Op vraag van onze maaltijdbezorgers breiden we dit nu uit. Zij ervaarden dat er heel veel van onze klanten, zeker wie minder mobiel is, amper nog buiten komen en hun tijd veelal spenderen tussen vier muren. Het leek hen wel leuk om de mensen mee te nemen op ronde. Toen bleek dat dit op het vlak van verzekeringen geen enkel probleem was, zijn wij overstag gegaan. ’s Morgens wordt de klant thuis opgepikt. Tijdens de ronde blijft hij of zij in de auto zitten en achteraf wordt de klant, samen met de warme maaltijd, veilig terug thuis gebracht. Indien gewenst blijft de maaltijdbezorger nog een hapje eten.”

Voldoening

Genieten van de omgeving, anekdotes delen of gewoon even gezellig keuvelen. Het zijn de sterke punten van het nieuwe initiatief. “Ik ben afkomstig van Moorslede. Het is fantastisch om weer eens door m’n dorp te rijden”, oordeelt Godelieve. “Bovendien ben ik graag onder de mensen om een praatje te slaan. De maaltijdbezorger heeft daar helaas niet altijd de tijd voor, maar nu kunnen we onderweg kletsen.” Ook de maaltijdbezorgers vinden het concept een meerwaarde in de job. “Heel wat klanten klagen wel eens over eenzaamheid, maar zijn tegelijkertijd moeilijk uit hun huis te krijgen”, vertelt maaltijdbezorger Liesbeth Ally. “Meegaan op ronde heeft amper een drempel. De klanten meenemen zorgt voor extra voldoening in m’n job. Ik zie de mensen openbloeien en bovendien houd ik zelf enorm van hun nostalgische vertellingen over waar ze op school zaten, op café gingen,…”

Zorgbedrijf Roeselare werkt momenteel ook nog een andere service uit voor de klanten van de dienst Warme Maaltijden aan Huis: de zogenaamde slakkenpost. “Klanten zullen zich binnenkort kunnen inschrijven om leuke kaartjes, tekeningen, knutselwerkjes en brieven te ontvangen die gemaakt worden door de kinderen van de kinderopvangdiensten KIDZ”, weet Laurens. “Heel veel van die werkjes gaan verloren, maar in de toekomst willen we hiermee maandelijks een glimlach op het gezicht van onze klanten toveren.”