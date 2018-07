Mechelse herder Mauro versterkt politiekorps 07 juli 2018

02u36 0 Roeselare De politie van de zone Riho (Roeselare-Izegem-Hooglede) heeft er een bijzonder lid bij. Mechelse herder Mauro is de derde politiehond die klaar is om het korps te versterken.

Hij slaagde samen met zijn baasje, inspecteur Jan Kindt (27), in zijn opleiding. "Jan en Mauro zullen vooral ingezet worden tijdens ordediensten, zoals bij voetbalwedstrijden of grote evenementen. Een politiehond heeft voor een politiezone absoluut een meerwaarde", zegt korpschef Curd Neyrinck.





"Je stelt vast dat mensen agenten met een hond sneller aanspreken", vult Jan aan.





Ook in het dagelijkse leven is Jan het baasje van Mauro. Ze vormen bij de politie één team en zullen ook deel uitmaken van de flexteams. Mogelijk zal Mauro na verloop van tijd en na bijkomende scholing ook als drugshond ingezet kunnen worden. (LSI)