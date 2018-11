Matras vat vuur: huis even onbewoonbaar 19 november 2018

In een rijwoning langs de Hammestraat in Roeselare is zaterdagavond rond 18 uur brand uitgebroken. Door een onvoorzichtigheid van de bewoner begon de matras in de slaapkamer plots te branden. Al snel zat het huis volledig onder de rook. De bewoner kon het huis snel verlaten en de brandweer had het vuur ook snel onder controle. Vooral de slaapkamer liep brandschade op, het hele huis liep ook rookschade op. De bewoner moet enkele dagen elders onderdak vinden. (AHK)