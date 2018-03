Mathias wil Belgium's Got Talent jury overtuigen met acrobatische dansact 23 maart 2018

Vorig jaar gaf Mathias Goethals (20) nog het beste van zichzelf tijdens het WK tumbling in Bulgarije, vanavond probeert de topsporter de jury van Belgium's Got Talent te overtuigen met zijn acrobatische danskunsten. "Na wat gepush door vrienden schreef ik me in voor het programma", vertelt Mathias. "In de turnwereld ben ik al langer actief op hoog niveau, maar ik zou ook graag doorbreken in de showbizz. Belgium's Got Talent is ideaal voor naambekendheid en hopelijk opent het programma ook wat deuren." Mathias droomt er namelijk van om ooit aan de slag te gaan bij Cirque du Soleil. "Toch heb ik er bewust voor gekozen om het tijdens de auditie bij een basic nummer op de grond te houden. Hopelijk kan ik zo de jury inpakken. Ik geef nu liever nog niet alles prijs zodat ik, als ik de kans krijg, hen bij de liveshows kan verrassen met een spectaculaire act. Voor de opnames had ik toch wel wat stress. Hoewel ik het gewoon ben van op een podium te staan, is het toch iets anders om voor 2000 personen en een jury het beste van jezelf te geven wetende dat er ook televisieopnames gebeuren. Ik ben dan ook heel benieuwd om het programma samen met enkele vrienden te bekijken." Belgium's Got Talent is vanavond om 20.40 uur te zien op vtm. (CDR)